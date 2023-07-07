В Белгородской области 250 девушек освоили строевую подготовку, стрелковые и медицинские навыки

Первые выпускницы рассказали, почему решили принять участие в сборах и поделились своими впечатлениями. Фото: @belregion_ru.

В Белгородской области завершилась первая смена для девушек на военно-исторических сборах «Армата». 250 девочек в течение недели жили в лагере по армейскому уставу. Они освоили строевую подготовку, тактическую медицину и навыки работы с передвижной кухней.

Инструкторы сборов отметили рвение девчонок к занятиям и поделились, что многие из них показали себя не хуже ребят.

Первые выпускницы рассказали, почему решили принять участие в сборах и поделились своими впечатлениями.

Марьяна Бондарчук: «Про «Армату» рассказали ребята в школе. Я сама раньше занималась в кружке и даже принимала участие в соревнованиях по сборке и разборе автомата. Поэтому решила, что не могу упустить возможность поехать. И я очень рада, что у девочек теперь есть такая возможность прочувствовать на себе армейский режим. Обязательно поеду еще раз».

Дарья Шейченко: «Я учусь в классе МЧС, но программа «Арматы» для меня не показалась легкой. Мне очень понравился коллектив инструкторов, они дают нам действительно хорошие и полезные знания. Находясь здесь, я задумалась о том, что хочу поступать в военное училище».

Дарья Кретова: «Я юнармеец, на «Армату» приехала, чтобы закрепить свои навыки. Считаю, что девушки должны уметь постоять за себя и за Родину, если это потребуется. «Армата» учит патриотизму и закаляет дух».

Александра Пупынина: «В прошлом году я приезжала с коллективом выступать на «Армату» для мальчишек и мне очень понравилось, как у них тут все устроено. Как только узнала, что появилась девичья смена, сразу записалась без раздумий. Здесь мне очень нравятся занятия по стрельбе и строевой подготовке. Это очень дисциплинирует».

Арина Бойко: «Я спортсменка. «Армата» для меня – возможность проверить свою выносливость на новом уровне. Считаю, что в жизни надо попробовать все. Обязательно вернусь сюда».

Ирина Куренская: «Про «Армату» рассказала мама. Я решила, что это хорошая возможность завести новых друзей и отлично провести время. Мне очень нравится командная работа и я рада, что здесь учат работать совместно, помогать и защищать ближнего».