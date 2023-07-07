В Шебекинском округе Белгородчины восстановительные работы ведутся на 194 объектах

Гладков: "Темп точно необходимо ускорить". Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, в Шебекино всего повреждено 744 объекта, из них — 184 МКД, 507 ИЖС и 53 социальных объекта. В Новой Таволжанке выявлены повреждения на 629 объектах, из них – 9 МКД, 611 ИЖС и 9 объектов социальной инфраструктуры. К проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 32 строительные организации.

Так, по состоянию на 7 июля, в Шебекино работы ведутся на 130 объектах. План выполнения работ по замене оконных блоков – 19 889 м². Из них по состоянию на 6 июля выполнено 5 918 м². Прирост за день составил 679 м². План на 7 июля – 374 м².

По кровельным работам план общий составляет 46 580м². На данный момент выполнено 8 762 м². Прирост за один день составил 840 м². План на 7 июля – 943 м².

Тепловой контур закрыт на 116 объектах, из них на 114 объектах – в 10 многоквартирных домах и 104 ИЖС – собственниками даны соответствующие расписки.

В Новой Таволжанке на сегодняшний день работы ведутся на 64 объектах.

План выполнения работ по замене оконных блоков – 3 153 м². Из них по состоянию на 6 июля выполнено 157,9 м². Прирост за один день составил 53,9 м². План на 7 июля – 8,2 м².

План выполнения работ по кровле – 27 241м². На текущий момент выполнено 8 740м². Прирост за один день составил 530 м². План на 7 июля – 897 м².

Что касается сноса и отстройки домов, которые были полностью разрушены обстрелами ВСУ, в Шебекино сносу подлежат 14 объектов ИЖС. На 7 участках демонтировано 8 домовладений, в том числе в 5 домах завершена разработка траншей, в одном домовладении устройство фундамента окончено, идет уход за бетоном, в одном доме идут работы по разбивке фундамента.

Кроме того, демонтирован многоквартирный дом на улице Московская, 9 в Шебекино, площадка зачищена. Идет подготовка проектных решений для начала работ.

Дополнительное инструментальное обследование проведено по дому на Железнодорожной, 2. Оно показало, что в результате пожара в подвальном помещении нарушена несущая способность всего здания. В связи с этим все 6 подъездов подлежат демонтажу.

В Новой Таволжанке по результатам экспертиз 51 объект ИЖС подлежит сносу. Уже получено 14 согласий от жильцов, сейчас в работе 11 домовладений, полностью демонтировано 8 домов, в двух домовладениях демонтажные работы ведутся сейчас, в одном доме идет разбор строительного мусора.

- Заместители глав на местах, все доложили и показали. Знаю объемы работ, когда придут материалы, какие виды работ на каждом доме. Также посмотрел, как идут работы по сносу и строительству новых домов ИЖС. По результатам последней экспертизы добавилось еще три дома, которые необходимо сносить. Темп точно необходимо ускорить, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.