Экспертное мнение: России удалось выстроить эффективную банковскую систему

Однако есть и предположение, что в дальнейшем прибыль банков будет снижаться

Российский финансовый рынок остается привлекательным для инвесторов, несмотря на санкции. Об этом заявил накануне президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев в ходе дискуссии на сессии «Российский банковский сектор: взгляд в будущее» Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

В своем прогнозе Михаил Алексеев отметил, что в последние годы темп уход банков с рынка резко сократился, а сам сектор серьезно оздоровился, не осталось неэффективных игроков. Он также привел данные всероссийского опроса о будущем банковской системы, проведенного банком специально к Финансовому конгрессу. 33% опрошенных россиян полагают, что через 10 лет количество кредитных организаций будет примерно таким же, как сейчас (более 300). 53% считают, что банков станет меньше, но незначительно. Только 6% полагают, что в России к началу следующего десятилетия останется не более 10 банков.

- Государственное участие помогает банкам в конкурентной борьбе, потому что дает клиентам дополнительное ощущение надежности, - сказал Алексеев.

Одним из главных факторов конкурентной борьбы банков в будущем, по его мнению, станет гиперперсонализация услуг. По данным исследования BCG, на которое сослался банкир, она может привести к увеличению доходов банков на 15-20% к 2030 году.

По мнению Алексеева, в 2023 году российские банки получат «огромную прибыль, но в долгосрочном плане маржинальность и прибыльность банковского бизнеса будет снижаться. Привлекательность российских банков для инвесторов, отметил он, будет зависеть от геополитической ситуации и от состояния российской экономики. Алексеев подчеркнул важность подготовленного Министерством финансов России законопроекта, который предлагает разрешить работу на российском рынке филиалов иностранных банков.