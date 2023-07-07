К рекордным урожаям со «Щелково Агрохим»

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Наука и практика в сельскохозяйственной отрасли идут рука об руку. Только такой тандем, считают лучшие российские умы, может обеспечить продовольственную безопасность страны. Ярким подтверждением этому является 25 лет успешной деятельности компании «Щелково Агрохим», одного из лидеров отечественного рынка по производству средств защиты растений, агрохимикатов и семян. За эти годы компания прошла огромный путь и неоднократно демонстрировала свою способность отвечать на вызовы времени.

В рамках орловской «Аграрной недели - 2023» АО «Щелково Агрохим» провело очередной Международный Агрофестиваль BETAREN- 2023: «Территория рекордов». В мероприятии были задействованы более 450 гостей, среди которых аграрии, ученые, представители власти, СМИ.

День первый. Продовольственная безопасность России в надежных руках

Агрофестиваль BETAREN- 2023, ставший уже традиционным, начался с XIV научно-практической конференции на тему «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности». В обсуждении насущных вопросов приняли участие академики РАН, 14 специальных гостей - экспертов отрасли, руководители научных центров, специалисты в области семеноводства, представители передовых российских хозяйств, которые в последние годы достигли существенных результатов в выращивании сельскохозяйственных культур.

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов, открывая форум, сообщил о том, что доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,4 процента. Аграрной отрасли есть к чему стремиться и куда расти.

На конференции, которая длилась несколько часов, отметили, что, несмотря на все проблемы, наша страна развивает селекцию различных культур и все меньше зависит от западных поставок, а западные санкции аграриям даже помогли.

Участники конференции обсудили реалии и возможности российского семеноводства.

Организаторы мероприятия пригласили для участия в дискуссии специалистов в разных сегментах сельскохозяйственной отрасли. Опытом работы поделились представители Самарской, Брянской, Омской, Оренбургской областей, а ведущие отраслевые эксперты представили анализ текущей ситуации на аграрном рынке. В частности, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил о снижении себестоимости растениеводческой продукции. Происходит это из-за снижения рентабельности производства и ухудшения покупательной способности аграриев, что влечет за собой снижение цен на минеральные удобрения и химические средства защиты. Кроме того, в ближайшей перспективе возможно удешевление сельхозтехники.

Одной из флагманских культур страны, которая востребована и на внутреннем, и на внешнем рынке, справедливо считают подсолнечник. Замдиректора по науке ООО «Актив Агро» кандидат с.х. наук Виктор Рядчиков озвучил амбициозные планы по производству семян этой перспективной культуры. Сегодня Россия на 75 процентов зависит от импорта, но при правильном подходе к решению проблемы год от года эта зависимость будет сокращаться и в конце концов сойдет на нет. Свое выступление Виктор Викторович завершил призывом: «Не бойтесь брать российские семена, это путь в будущее. Они ничуть не уступают зарубежным аналогам».

Модератор конференции Салис Каракотов добавил, что «Щелково Агрохим» готовится к реализации проекта, который подразумевает закладку 15 тысяч га участков гибридизации, создание 15 - 20 новых гибридов и строительство завода по подготовке семян подсолнечника мощностью 15 тыс. тонн. Всего же стране нужны три таких проекта, подчеркнул Салис Добаевич.

Помимо вышесказанного, для обеспечения продовольственной безопасности и роста экспортного потенциала России нужна глубокая переработка. В компании как раз заняты новым проектом по переработке гороха.

Интересный опыт по выращиванию рапса накоплен в ООО «Красный Рог» Брянской области. Исполнительный директор Александр Прохоренко подробно описал все процессы, которые помогли повысить рентабельность культуры, назвал важные даты для посева семян, подкормки, обработки посевов и даже рассказал, на какую глубину следует закладывать семена.

- Не надо надеяться на русский авось, - убежден Александр Вячеславович, - подходить к возделыванию культуры необходимо с научной точки зрения, тогда и результат будет соответствующий. Одна из составляющих успеха - эффективные средства защиты.

Отметим, что в этом хозяйстве на 90 процентов используют щелковские препараты.

О новых образцах для профессиональной защиты культур самым подробным образом рассказала директор по науке «Щелково Агрохим» к. х. н Елена Желтова. Компания при производстве применяет передовые технологии. Ежегодно разрабатывает порядка десяти новых препаратов. На практике проверяют, как будет чувствовать себя культура, следующая за посевом. Новые гербициды компании это: БАЛЛИСТА, МД; ФЕМИДА, МД; ФОРТИССИМО, МД; ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД. Доклад главы Орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктора Титова «Стратегия фунгицидной защиты на основных сельскохозяйственных культурах» стал логическим продолжением темы.

Если совсем коротко подвести итог: российское семеноводство вышло из кризиса и наращивает объемы.

Салис Добаевич о технологии максимальных возможностей озимой пшеницы.

Полевая экспедиция

Во второй половине дня участники мероприятия отправились в полевую экспедицию. Остановка - делянки селекционно-семеноводческого завода НПО «Бетагран Семена» - современного научно-производственного центра с полным циклом работ от селекции до массового производства семян, открытие которого состоялось в 2022 году.

Гостям продемонстрировали делянки с высокоурожайными сортами: сои (70 сортов), из всех регионов возделывания, пшеницы (60 сортов озимой и 25 яровой), гороха (10 сортов) и других культур. Здесь создают новые сорта озимой пшеницы и сои.

Зная о капризах природы нынешним летом, организаторы всех гостей снабдили дождевиками и бахилами, а дорогу, раскисшую от обилия влаги, устелили соломой.

Куда ни кинешь взгляд, зеленые поля, на которых подрастает соя. Богатая белком культура известна издревле, а сегодня, по словам Салиса Добаевича, она суперсовременная. Россия ввозит соевый кормовой шрот для животноводческих целей и на 50 процентов зависит от импорта семян. Для того чтобы совершить прорыв, необходимо объединить усилия и использовать научный потенциал лабораторий Дальнего Востока, центральной части и юга страны. Что касается Орловской области, то здесь собран мировой потенциал линии сои, для того, чтобы создать совершенно новые сорта, которые будут давать 40 центнеров с гектара, а количество протеина составит не менее 40 процентов.

Гостям продемонстрировали делянки с высокоурожайными сортами сои, пшеницы, гороха и других культур.

Радуют и дружные всходы озимой пшеницы. О преимуществах каждого сорта (а это несколько десятков) рассказал директор департамента селекции и семеноводства АО «Щелково Агрохим» доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Александр Прянишников.

О преимуществах сортов озимой пшеницы рассказал Александр Прянишников.

Но какие бы прекрасные сорта ни вывели ученые, аграрии знают: с посевом семян все только начинается. Чтобы зернышко, которое упадет в землю в нужный срок, дало хороший урожай, необходимо посевам и питание, и защита от вредителей и болезней.

Участникам фестиваля подробно рассказали о трех технологических схемах защиты и питания культур: по традиционной технологии, оптимальных решений и максимальных возможностей.

День второй. Да здравствует фестиваль!

Торжественное открытие Агрофестиваля BETAREN- 2023: «Территория рекордов» состоялось на землях Малоархангельского района в ООО «Дубовицкое». О значимости самого мероприятия говорит и состав участников, прибывших из разных регионов России и из-за рубежа.

Случайных людей на фестивале нет. Это руководители крупных сельскохозяйственных предприятий, научные сотрудники, представители ведущих российских институтов, которые приезжают на форум, чтобы увидеть новейшие достижения «щелковцев» и применить их опыт на своих полях. Или увидеть результат совместной работы по селекции семян.

Увидели новейшие достижения «щёлковцев» и почетные гости, поделились своими комментариями, пожеланиями .

Гостями фестиваля стали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, директор департамента координации деятельности в сфере сельхознаук Минобрнауки РФ Вугар Багиров, председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам академик РАН Владимир Кашин.

Геннадий Зюганов гордится своими земляками и считает, что Орловская земля играет одну из ключевых ролей в развитии сельского хозяйства России, а успехи аграриев, которые демонстрируют здесь, - залог продовольственной безопасности страны.

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что в 2022 году именно на полях «Дубовицкого» установлены рекорды страны по намолоту и урожайности зерновых. Самый большой намолот за 8-часовую рабочую смену составил более 400 тонн, а самая высокая урожайность озимой пшеницы в России превысила 87 центнеров с гектара! Уборка велась на TORUM 785 - одном из наиболее мощных в мире роторных комбайнов от Ростсельмаш.

- Здесь на площади более 200 гектаров реализуется масштабная работа по совершенствованию технологий возделывания, испытываются перспективные удобрения и средства защиты растений «Щелково Агрохим». Исследуются особенности и продуктивность 164 сортов и гибридов семи культур, - отметил Андрей Евгеньевич.

На вопрос журналистов, что растет на полях компании, Салис Добаевич ответил одним словом: «Все». И пояснил, что «Дубовицкое» ориентировано на производство зерновых культур (озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха), сахарной свеклы и бобовых культур. Высокие урожаи даже при нестабильных климатических и экономических условиях позволяет получать научный подход и к системе земледелия, и к защите растений.

На площадке с техникой аграрии могли присмотреть себе современную сельхозмашину

Место, где соединились наука с производством

«Дубовицкое» который год подряд уверенно заявляет о том, что это действительно территория рекордов.

Наша справка: ООО «Дубовицкое» создано в 2006 году как опытная площадка для отработки и демонстрации технологий компании. Сегодня хозяйство признано одним из лучших и рентабельных в Орловской области и России.Современные технологии и эффективные инновационные продукты компании позволяют решить

В опытном хозяйстве были представлены демонстрационные посевы: сои (14 сортов), кукурузы (60 гибридов), зерновых (пшеница озимая - 17 сортов, пшеница яровая- 3 сорта), сахарной свеклы (56 гибридов) и других культур с различными схемами их защиты и питания. Осмотрев опытные делянки, участники мероприятия увидели результат.

- У нас работает два крупных семенных завода, здесь же, на землях Орловской области, строится третий. На территории более 22 тысяч гектар будем производить только семена высоких категорий, только семена элиты и суперэлиты. Здесь эпицентр развития наших научных идей. Наши гости со всей страны увидят, что может создавать наука при комфортном ощущении себя на том месте, где ты работаешь, - поделился Салис Добаевич. - Я вам больше скажу: мы утверждаем, что создан новый биотип пшеницы - орловский, в котором сочетаются гены различных регионов возделывания этой культуры. Этот генотип легко адаптируется ко всем регионам, где выращивают пшеницу. Преимущества семян: высокая зимостойкость, устойчивость к болезням и хорошая урожайность.

Говоря о требованиях дня сегодняшнего, гендиректор компании отметил, что должны создавать семена, которые при сортоиспытаниях дают 150 центнеров с гектара и выше. Тогда в массовом производстве они дадут по 70 - 80 центнеров с гектара. На полях Орловщины урожайность не опускается ниже 70 ц/га.

Как признается Салис Добаевич, его любимая культура - сахарная свекла, которой компания посвятила десять лет селекционной работы, в результате чего создано 27 новейших гибридов, построен семенной завод в Воронежской области, выстроены семеноводческие программы в Республике Крым, где климат идеально подходит для гибридизации. Компания готова работать с опережением государственных планов по импортозамещению. Производственные мощности позволяют вести работу по созданию гибридов, есть разработки по дражированию семян.

Огромный рывок совершила компания по такой культуре, как подсолнечник. Есть собственное селекционное направление «Актив Агро», где на основе собственного селекционного материала создают новые гибриды, которые достойно конкурируют с мировыми лидерами в области семеноводства подсолнечника. Щелковские гибриды полностью отвечают высоким требованиям аграриев: устойчивы к болезням, урожайны, с высокой масличностью.

В планах - к 2030 году увеличить производство семян подсолнечника в семь раз. Объем производства гибридов с 80 тыс. посевных единиц в 2022 году довести до 1 миллиона. Это позволит существенно сократить импорт семян. Однако селекция - только часть успеха. Рост урожайности напрямую зависит от внедрения интенсивных технологий.

«Бриллианты в виде современных селекционных достижений требуют достойной огранки, то есть эффективной защиты и минерального питания», - отметил Салис Каракотов.

Четверть века позади

Хорошо известная ныне и в России, и далеко за ее пределами компания «Щелково Агрохим» в нынешнем году отмечает свой юбилей - 25 лет! Крупнейший налогоплательщик (отчисления составляют порядка девяти миллиардов в год).

Четверть века назад химическая наука переживала непростые времена, и не все верили, что ее можно оживить. Научные умы уезжали за границу в надежде там применить свои знания. Кто-то менял профессию. В отличие от них Салис Каракотов не собирался менять ни страну проживания, ни род занятий.

- Я начал профессиональную научную деятельность. И не сомневался, что мы обязательно достигнем успеха.

Мы попросили Салиса Добаевича представить, как будет выглядеть созданная им компания через четверть века.

- Пройден большой путь. Мы построили заводы по производству средств защиты (в Московской области, в Самарканде, в Казахстане), семенные заводы (семена таких культур, как сахарная свекла, соя, пшеница). Четырнадцать лет «щелковцы» плодотворно работают на Орловской земле, и год от года растут наши возможности - демонстрационные, производственные, селекционные,- отметил генеральный директор. - Надеюсь, через 25 лет буду жив-здоров и смогу увидеть претворенными в жизнь громадье планов. Увижу полное импортозамещение по тем культурам, над селекцией которых работаем сегодня. Мы сможем обеспечить семенами потребности аграриев и в России, и за рубежом. Сможем экспортировать наши технологии, средства защиты. Хочется верить, превратимся в мультикомпанию, где трудятся более десяти тысяч сотрудников и наши поставки в больших объемах пойдут в Сербию, Марокко, Алжир, Египет и другие страны.

Салис Каракотов: "Мы с уверенностью смотрим вперед и связываем свое будущее, свой успех с открытостью для всех, с широким сотрудничеством в интересах общего развития. Успех любой организации-это всегда результат огромного кропотливого труда, упорства, и нам всегда есть что рассказать и обсудить. Уверен, что наш опыт поможет сделать правильный выбор и сформировать грамотную сортовую стратегию, подобрать лучшую схему защиты и питания для достижения максимального качественных и рентабельных урожаев."

Нам же остается пожелать «Щелково Агрохим»: пусть все их планы реализуются! Успехов коллективу и дальнейшего процветания компании!

До новых встреч с новыми рекордами!

Александра Черных

Фото Валентины Васильевой