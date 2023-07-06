Житель Валуйского горокруга Белгородской области погиб в результате атаки со стороны Украины 6 июля 2023

Накануне противник выпустил по Валуйкам 12 снарядов РСЗО «Град». Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 июля, под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Увы, получившего проникающее осколочное ранение брюшной полости мужчину не удалось спасти. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, больше часа длился обстрел Валуек вчера, 5 июля. Система противовоздушной обороны отразила три цели и беспилотник на подлете к населенному пункту. Помимо этого, противник выпустил по частному жилому сектору города 12 снарядов РСЗО «Град». В результате атаки пострадала местная жительница. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домах, повреждены 11 автомобилей.