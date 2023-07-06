Горно-металлургические предприятия Белгородчины принимают гостей

Для туристов открыто два маршрута, рассчитанные на детей от семи лет и взрослых.

- Сегодня, открывая жемчужину отрасли – Лебединский горно-обогатительный комбинат – для гостей, мы замыкаем цепочку промышленного туризма на всех наших предприятиях, – подчеркнула заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Каждому жителю нашей страны, особенно молодым людям будет интересно побывать здесь, чтобы понять истинный масштаб уникального производства. Благодаря промышленному туризму комбинат станет новой точкой притяжения, а город Губкин и Белгородская область получат новый импульс для динамичного развития.

- То, что мы видим здесь, действительно окрыляет, – отметил заместитель губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области Андрей Милехин. – Профориентация одна из важнейших целей системы образования. И открытие промышленного туризма – логическая точка в важном непрерывном процессе воспитания профессионала и патриота своей области и страны.

- Металлургия всегда была базовой отраслью России. Горняки и металлурги обеспечивают условия для роста экономики нашей страны. Мы с гордостью продемонстрируем самый большой карьер в мире, наши установки прямого восстановления железа. Это то, куда движется сегодня отрасль и то, что является дорогой к «зеленой» металлургии будущего, – сказал управляющий директор комбината Ильдар Искаков.

На сегодняшний день на ЛГОКе действуют два туристических маршрута, рассчитанных на детей от семи лет и взрослых. Они включают в себя посещение выставочно-профориентационного центра «Магниториум» Губкинского филиала НИТУ МИСИС, смотровой площадки карьера, а также двух основных производственных подразделений комбината – обогатительной фабрики и завода горячебрикетированного железа.

Маршрут по комбинату включает в себя посещение нескольких локаций.

Перед посещением предприятия экскурсанты проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Затем гостям предприятия подробно расскажут об истории освоения и развития лебединского месторождения, передовых технологиях и уникальном оборудовании, основных этапах производства железорудной продукции. Также предусмотрены обед в горняцкой столовой, свободное время для фотосессии и возможность приобрести памятные сувениры.

Менее чем за два года Металлоинвест открыл для посещения все три свои производственные площадки, расположенные в городах Губкин, Железногорск и Старый Оскол. Это один из уникальных примеров столь масштабного внедрения промышленного туризма в современных условиях. Напомним, горно-металлургический холдинг запустил первый туристический проект осенью 2021 года на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в Курской области. В феврале свои двери открыл ОЭМК в Старом Осколе. Сегодня на предприятиях компании уже побывало более 4,5 тысячи человек.

На данный момент проект продолжает активное развитие. Прорабатываются вопросы создания маршрута выходного дня, который объединит в себе посещение трех комбинатов, а также включение предприятий в межрегиональные туристические маршруты: Старый Оскол – Курск и Курск – Белгород.