Саперы обезвреживают территорию белгородских Валуек после обстрелов ВСУ

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Сегодня, 6 июля, саперы ЗВО обезвреживают территорию белгородских Валуек от взрывоопасных предметов ВСУ. Об этом информирует телеграм-канал Минобороны.

Схема действий простая. Мирные жители при обнаружении взрывоопасных предметов обращаются к участковому, и далее уже группа саперов обезвреживает и увозит на безопасное расстояние опасные предметы, либо уничтожает на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, больше часа длился обстрел Валуек вчера, 5 июля. Система противовоздушной обороны отразила три цели и беспилотник на подлете к населенному пункту. Помимо этого, противник выпустил по частному жилому сектору города 12 снарядов РСЗО «Град». В результате атаки пострадала местная жительница. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домах, повреждены 11 автомобилей.