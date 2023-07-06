Белгородские Валуйки под «Градом», одна раненая: 19 населенных пунктов региона обстреляли ВСУ 5 июля 2023

Больше часа длился обстрел Валуек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 5 июля.

Самая непростая обстановка сложилась в Валуйском городском округе. Больше часа длился обстрел Валуек. Система противовоздушной обороны отразила три цели и беспилотник на подлете к населенному пункту. Помимо этого, противник выпустил по частному жилому сектору города 12 снарядов РСЗО «Град». В результате атаки пострадала местная жительница. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домах и 11 автомобилях. По селам Карабаново и Новопетровке били из миномета – десять и шесть прилетов соответственно. Зафиксированы попадания в четыре дома (повреждены фасады, кровля и окна). Кроме того, осколки снарядов повредили два социальных объекта - ФАП и ДК. По селу Вериговке выпущены десять артиллерийских снарядов.

В Белгородском районе под артиллерийским огнем находились села Щетиновка, Нехотеевка и Наумовка – на их территорию прилетели десять и шесть (дважды) артиллерийских снарядов соответственно. В Грайворонском горокруге на окраины хутора Понуры и села Заречье-Первое прилетели девять и семь минометных снарядов соответственно, по селам Дроновке и Козинке выпущены по два снаряда. В селе Сподарюшино с беспилотника сброшено одно самодельное взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе села Новую Таволжанку и Середу, а также поселок Ленинский атаковали из миномета – девять, четыре и два прилета соответственно. Хутор Старый Волоконовского района обстреляли 16 раз. В селе Богун-Городок Борисовского района насчитали десять минометных снарядов. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Демидовка (четыре прилета). Рядом с селом Графовка противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, шесть домов, ЛЭП и две машины повреждены в Белгородской области после атак со стороны Украины 3 июля. Под обстрелом оказались 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах.