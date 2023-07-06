В Белгороде на месте будущего «Белого квартала» докопались до старинных монет

После завершения раскопок находки будут переданы в Белгородский областной краеведческий музей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как пояснил археолог Александр Кононенко, в настоящее время снят неглубокий балластный слой, и разработка грунта ведется специалистами исключительно вручную.

При раскопках объекта культурного наследия «Культурный слой Белгорода XVII - начала XX веков» обнаружены старинные монеты. Первая находка – проволочная, раньше она также именовалась «чешуйка», «чешуя». Чеканка данных монет осуществлялась более 300 лет, начиная с правления Великого князя Дмитрия Донского в конце XIV века и до времен правления императора Петра Первого в начале XVIII века. Последние проволочные монеты были выпущены в 1717 году.

- Чешуйка – самая ранняя из найденных на сегодняшний день монет. Она была отчеканена во времена правления царя Михаила Романова, годы царствования 1613–45. Материал монеты – серебро, вес – 0,46 грамма, – рассказал лаборант археологической организации Олег Попов.

На месте раскопок также обнаружены одни из самых массовых видов монет времен правления императрицы Анны Иоанновны - денга, изготовлена она из меди. Найденные монеты имеют годы чеканки 1731 и 1738. Денга также использовалась в обороте во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны. Археологи также нашли монеты того периода, отчеканенные в 1746 и 1749 годах.

- Денга являлась самым крупным номиналом из медных монет только во времена правления Анны Иоанновны, а при Елизавете Петровне появились номиналы медных монет более крупного достоинства, – пояснил Олег Попов.

Кроме того, на месте раскопок была найдена цинковая монета номиналом 10 пфеннигов, отчеканенная в 1917 году. В это время правил Вильгельм II, последний германский император и король Пруссии. Что интересно, обозначение монетных дворов было в виде одной буквы латинского алфавита и ставилось на лицевой стороне монеты под германским орлом, но на вышедших в 1917 и 1918 годах у части монет отсутствовал знак монетного двора и по умолчанию эти монеты чеканились в Берлине.

После завершения раскопок находки будут переданы в Белгородский областной краеведческий музей.

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