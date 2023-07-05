Глава Белгородской области в прямом эфире ответил на шуточные вопросы нейросети

Глава Белгородской области остался верен себе и даже на шутки отвечал с полной ответственностью. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В завершении большого прямого эфира губернатора 5 июля Вячеславу Гладкову зачитали вопросы, сгенерированные нейросетью. Вопросы были не на злобу дня, а шуточные. Однако глава Белгородской области остался верен себе и даже на шутки отвечал с полной ответственностью.

В первом вопросе искусственный интеллект предложил губернатору выбрать номер, если бы он был профессиональным артистом цирка: жонглер, клоун или гибкий акробат? Ответ нужно было обосновать.

– Хотел бы стать гибким акробатом, потому что чаще всего приходится проявлять гибкость в различных вопросах, - ответил Гладков.

Во втором вопросе нейросеть предложила выбрать губернатору суперспособность.

– Если вспомнить, с чего мы начинали [ред. первые вопросы прямого эфира касались обстрелов Белгородской области], то способность поймать 850 снарядов одновременно. Нам бы сейчас это пригодилось.

В третьем вопросе ИИ предложил запретить в Белгородской области одну обычную вещь.

– Я бы с удовольствием запретил болеть. Совсем. Чтобы люди больше занимались спортом, радовались и улыбались, - подытожил Вячеслав Гладков.