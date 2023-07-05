Гладков: «В Шебекинском округе после обстрелов ВСУ под снос пойдет 61 дом»

После обстрелов ВСУ в городе Шебекино повреждено729 объектов, в селе Новая Таволжанка выявлены повреждения в 580 строениях.

После обстрелов ВСУ в городе Шебекино повреждено729 объектов, в селе Новая Таволжанка выявлены повреждения в 580 строениях. Это МКД, частные домовладения и социальные объекты. В свою очередь под снос пойдет 61 частный дом – 11 в самом Шебекино и 50 в Новой Таволжанке. К работе привлечено 29 строительных организаций. Такие цифры опубликовал в подробном отчете о текущей обстановке по восстановлению губернатор Вячеслав Гладков.

- Публикую отчет по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Надеюсь, что это будет дисциплинировать глав муниципальных образований, ведь ремонтными работами занимаются все муниципалитеты, и даст жителям самую подробную и проверенную информацию в динамике. Название домов и улиц писать не буду, сами жители и так знают, что их дома восстановлены, ведь они пишут расписки о том, что все работы приняли и к качеству претензий не имеют, - написал глава Белгородской области.

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Так, в Шебекино из 729 поврежденных объектов, которые подлежат восстановлению, — 183 МКД, 494 ИЖС и 52 социальных объекта.

На сегодняшний день работы ведутся на 142 объектах. Тепловой контур закрыт на 98 объектах, из них на 89 объектах – в 16 многоквартирных домах и 73 ИЖС – собственниками даны соответствующие расписки.

План выполнения работ по замене оконных блоков – 18 806 м². Из них по состоянию на 4 июля выполнено 4 650 м². Прирост за день составил – 582 м². План на 5 июля – 486 м².

План выполнения восстановительных работ по кровле – 46 970м². На данный момент выполнено 6 670 м². Прирост за один день составил 1 248 м². План на 5 июля– 1 106 м².

По Новой Таволжанке нужно восстановить 580 домов - 9 МКД, 562 ИЖС и 9 объектов социальной инфраструктуры.

4 июля работы ведутся на 58 объектах. План выполнения работ по замене оконных блоков – 3 153 м². Из них по состоянию на 4 июля выполнено 69 м². Прирост за один день составил 15 м². План на 5 июля – 20 м².

План выполнения работ по кровле – 27 241м². На текущий момент выполнено – 6 987 м². Прирост за один день составил 1 167м². План на 05.07.2023 – 1 211 м².

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В Шебекино из 11 подлежащих сносу домовладений 8 уже демонтировано, из них на 7 начаты строительные работы. Еще на одном участке площадка зачищена, идет подготовка проектных решений для начала работ.

По дому №2 по улице Железнодорожная проведено дополнительное обследование, в результате которого принято решение, что все 6 подъездов подлежат демонтажу. Сейчас идут переговоры с собственниками по поводу временного отселения.

В Новой Таволжанке под снос пойдут по результатам экспертиз 50 ИЖС. Уже получено 11 согласий от жильцов, в том числе демонтировано 2, а 3 дома в работе (демонтаж).