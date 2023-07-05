Гладков сообщил о состоянии пострадавшей при утреннем обстреле Валуек

В результате обстрела разрушения выявлены в 33 частных домовладениях и 11 автомобилях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о состоянии женщины, пострадавшей во время утренней атаки города Валуйки 5 июля. Первичные данные о ранениях местной жительницы не подтвердились. После обследования врачи ЦРБ выявили у нее не проникающие ранения мягких тканей спины. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Она уже отправилась домой на амбулаторное лечение.

- Сегодня утром выехал в Старый Оскол, но, получив информацию о том, что в Валуйках прошел сильный обстрел, есть пострадавшая, развернулся и выехал на место происшествия. ВСУ обстреливали город из РСЗО «Град». Слава богу, первичная информация о состоянии пострадавшей не подтвердилась, - написал глава Белгородской области в соцсети.

Губернатор также сообщил о последствиях обстрела со стороны Украины. По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домовладениях и 11 автомобилях.

Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и помогают жителям закрыть тепловой контур. Электроэнергия на данный момент частично восстановлена на ряде улиц, но работы еще продолжаются.