Женщина получила ранения при обстреле Валуек в Белгородской области

Женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ, Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Больше часа длился обстрел города Валуйки в Белгородской области утром 5 июля. Система противовоздушной обороны отразила три цели и беспилотник на подлете к населенному пункту. Помимо этого, противник выпустил по частному жилому сектору города 12 снарядов РСЗО «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадала местная жительница. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

В результате обстрела повреждены дома и автомобили. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Больше часа длился обстрел города Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из были выпущены по частному жилому сектору. Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ, - написал глава Белгородской области.

В результате обстрела повреждены дома и автомобили. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По предварительной информации, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также снаряды повредили линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Специалисты продолжают подомовой обход территории.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сильных повреждениях двух частных домов и пяти автомобилей.