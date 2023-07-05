Белгородский облсуд продлил арест экс-мэру облцентра Антону Иванову до 5 сентября 2023

Антон Иванов провел в изоляторе уже четыре месяца, впереди еще минимум два. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородский областной суд продлил арест бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, в отношении которого возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и получении взяток.

- Мера пресечения продлена до 5 сентября включительно, - уточнили «КП» в пресс-службе регионального Следкома.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под стражей экс-чиновник находится с 8 марта, когда Свердловский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения на два месяца. Позже срок ареста продляли до 5 июля, и вот теперь – до 5 сентября.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали Антона Иванова в аэропорту Домодедово 6 марта при попытке улететь в Узбекистан. В отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело за получение крупной взятки в виде автомобиля по предварительному сговору – это произошло в то время, когда Иванов занимал должность генерального директора Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. Согласно ч.6 ст. 290 УК РФ, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, ему придется отвечать еще по двум уголовным делам - п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, связанное с причинением существенного вреда интересам государства, а также повлекшее тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба бюджету Российской Федерации) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).