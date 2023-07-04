Шесть домов, ЛЭП и две машины повреждены в Белгородской области после атак со стороны Украины 3 июля 2023

В Волоконовском районе на окраину хутора Старого прилетели 45 минометных снарядов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 4 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 3 июля.

Самые серьезные последствия атак ВСУ зафиксированы в Валуйском городском округе. Из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевку – (20 прилетов). Различные повреждения получили шесть частных домов (посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна). Также повреждены две машины и четыре нежилых строения (выбиты окна, посечен забор). По селу Борки выпущены четыре артиллерийских снаряда. Над селом Карабаново силы ПВО сбили один беспилотник противника.

В Волоконовском районе на окраину хутора Старого прилетели 45 минометных снарядов, на окраину села Тишанки – шесть артиллерийских. В Белгородском районе на территорию села Нехотеевки приземлился 21 артиллерийский снаряд. Повреждена ЛЭП. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка (семь прилетов). Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. По селу Солнцевке выпущены два артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе село Новую Таволжанку атаковали из артиллерии (семь прилетов) и миномета (пять). В селе Терезовке насчитали три минометных прилета. В Грайворонском горокруге в селе Пороз с беспилотника сбросили одно взрывное устройство. Поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино пришлось шесть минометных снарядов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 2 июля ВСУ атаковали Белгородскую область почти 150 раз.