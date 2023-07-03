В Белгороде вспоминают трагедию 3 июля на улице Маяковского

Сегодня ровно год с момента страшной трагедии на Маяковского в Белгороде. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

3 июля 2022 года жители Белгорода пережили одну из самых страшных ночей. В три часа утра весь город всколыхнули звуки летящих ракет и взрывов. Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У». Система противовоздушной обороны смогла их сбить, однако обломок одной из ракет упал на жилой квартал в центре Белгорода и сдетонировал на земле.

В результате взрыва погибли пять человек. Среди погибших трое жителей - граждане Украины. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Из-за атаки ВСУ в центре Белгорода были повреждены 120 частных домовладений и 538 квартир в 37 многоквартирных домах. Исчез целый квартал в районе улицы Маяковского. На сегодняшний день его благоустроили: реконструировали восемь дворов и одно общественное пространство. В планах на пустыре построить большой детский сад.

Вячеслав Гладков почтил память погибших в результате трагедии 3 июля. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня ровно год с момента страшной трагедии. Белгородцы весь день несут цветы к мемориалу в память о случившемся террористическом акте.

- Еще раз приношу искренние соболезнования всем семьям, к которым пришло горе. Вечная память всем погибшим. Уверен, что никакими, даже самыми сложными, событиями и испытаниями дух белгородцев не сломить. Выражаю слова особой благодарности всем оперативным службам, МЧС, полиции, врачам, сотрудникам городской администрации, которые выполнили свою работу профессионально, четко и слаженно, нашим подрядным организациям за то, что в кратчайшие сроки качественно выполнили большой объем восстановительных работ. Вместе мы со всеми испытаниями справимся! Но очень хочется, чтобы их было как можно меньше или не было совсем! – написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.