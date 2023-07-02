Четыре дома повреждены при атаке ВСУ на 12 населенных пунктов Белгородской области 1 июля 2023

В поврежденных домах выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 1 июля.

Самой массированной атаке подвергся хутор Старый Волоконовского района. На его территорию пришлось 23 единицы различных боеприпасов. Один снаряд прилетел на окраину хутора Киселева. По селу Щетиновке Белгородского района выпущены 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Также атаковано село Журавлевка (четыре прилета из артиллерии).

Села Новая Таволжанка и Терезовка Шебекинского городского округа атакованы по шесть (минометные снаряды) раз, село Середа – дважды. В селе Муром удалось сбить беспилотник противника. 12 минометных снарядов, которые зафиксировали в селе Карабаново Валуйского городского округа, повредили четыре частных дома: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В селе Тулянка усилиями ПВО сбит украинский БПЛА.

Из артиллерии обстреляно село Вязовое Краснояружского района – насчитали шесть прилетов. При помощи дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповки.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пять населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 30 июня.