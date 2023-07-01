Вячеслав Гладков встретился в Крыму с финалистами конкурса «Время 31-х»

16 июля состоится церемония награждения двух команд-победителей, которые получат до 1,5 миллиона на реализацию разработанного проекта. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Белгородской области и глава Республики Крым Сергей Аксенов торжественно открыли вторую смену на базу санатория «Бригантина «Белогорье». 277 белгородских детей и подростков будут отдыхать здесь с 28 июня по 18 июля. Кроме того, в санатории состоится финал конкурса социально значимых проектов «Время 31-х».

Защищать свои проекты финалисты будут 15 июля. 16 числа состоится церемония награждения двух команд-победителей, которые получают до 1,5 миллиона на реализацию разработанного проекта. Также каждый участник победившей команды получит по 500 тысяч рублей на образовательные нужды.

Вячеслав Гладков пообщался с финалистами проекта. Глава региона отметил, что несмотря на возраст, юные участники «Время 31-х» создают уникальные проекты в различных областях, которые уже сейчас готовы к реализации.

- С огромным удовольствием встретился и пообщался с финалистами конкурса «Время 31-х», которые сейчас отдыхают в нашем лагере «Бригантина «Белогорье». Напомню, что этот проект родился во время одной из встреч с детьми, которые участвовали во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Тогда ребята предложили сделать свой конкурс, адаптировав его под наши возможности, и мы им немного помогли. Получилось здорово, - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков также рассказал, что сейчас целых девять команд трудятся над одной общей темой - историко-патриотической. Но каждый проект имеет свою уникальную ноту: кто-то продумывает интересные туристические маршруты для разных возрастов, кто-то яркие народные фестивали, кто-то создает дополненную реальность, а в каком-то проекте уже подключен искусственный интеллект для того, чтобы проложить самый продуманный маршрут по значимым местам Белгорода с учетом возможностей туриста.

- В конце смены будут выбраны абсолютные победители среди учащихся 8-10 классов школ и студентов 1-2 курсов организаций среднего профессионального образования области. Уверен, что ребята второй смены не только отлично отдохнут, но и научатся чему-то новому. Каждый найдет себе занятие по душе, - сказал Вячеслав Гладков.