Общественно значимые проекты, реализуемые на Белгородчине, представили в столице

Участники мероприятия обсудили возможности совместного развития территорий страны.

Опыт реализации белгородских проектов был рассмотрен участниками конференции: представители компании «Металлоинвест» поделились подходами к проектированию и вовлечению заинтересованных сторон в проекты по развитию малых городов.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям холдинга Юлия Мазанова рассказала, что реализация любого значимого проекта подразумевает наличие большого количества заинтересованных сторон и зачастую диаметрально противоположных точек зрения на оптимальное решение. Построение системы двусторонней связи с использованием максимально широкого набора коммуникационных инструментов, начиная от ящиков обратной связи и объявлений по радио и телевидению и заканчивая каналами в социальных сетях и мессенджерах, помогает учесть эти мнения на стадии проектирования, избежать затягивания сроков реализации и ситуаций, когда уже реализованный проект оказывается невостребованным.

- Мы убеждены, что именно соучастное проектирование – когда жители, местные сообщества, представители административных структур и бизнеса фактически выступают соавторами проектов – гарантирует эффективность инвестиций и устойчивое развитие городов, – отметила Юлия Мазанова.

В качестве примера спикер привела строительство нового хвостохранилища на Лебединском ГОКе, которое планируется завершить в 2027 году. В рамках подготовки к строительству был проведен ряд общественных слушаний в Губкине с участием представителей администрации города и местных жителей. Ведется большая работа с экологическими службами, проводятся масштабные исследования влияния нового объекта на окружающую среду и жителей, для чего привлекаются федеральные и региональные эксперты. Информация о ходе подготовки проекта представлена на сайте холдинга и в Отчете об устойчивом развитии.

Другой проект – создание рекреационного пространства в долине ручья Теплый колодезь в Губкине был инициирован самими жителями города. Компанией была привлечена профессиональная команду социологов и архитекторов, которые помогли городу учесть все пожелания и оформить проект, который затем победил на конкурсе Минстроя РФ и получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. Площадка была торжественно открыта в этом году и сегодня является одним из любимых мест отдыха горожан и местом притяжения туристов.