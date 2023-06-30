Чем живет белгородская молодежь?

Фото: Александр Белашов.

В начале года совет молодежи Лебединского горно-обогатительного комбината возглавил слесарь по ремонту автомобилей автотракторного управления Сергей Попов. Накануне Дня молодежи мы попросили его рассказать о делах и планах объединения.

— Сергей, совет молодежи комбината накопил немало традиций. Какие из них продолжаете, а что меняете?

— Да, без некоторых событий уже трудно представить общественную жизнь комбината. Это конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», молодежный турслет. Городской квест ко Дню металлурга и вовсе ждет весь город. Есть в планах и большое семейное приключение «СемьЯ»: формат семейного квеста понравился лебединцам.

— Ваша команда организует не только развлекательные мероприятия. Какую помощь и кому оказываете?

— В первую очередь поддерживаем пожилых людей, малообеспеченные семьи. В разгар пандемии привозили ветеранам и пенсионерам продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Сейчас совместно с профкомом комбината и Советом ветеранов комбината комплектуем гуманитарную помощь для отселенных с приграничных территорий области. Ежегодно поздравляем с Новым годом малышей из малообеспеченных семей. Сотрудничаем и с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Проводили мастер-классы для воспитанников: мальчишек учили пользоваться оборудованием для прыжков с парашютом, девчонок — делать прически. По инициативе наших ребят поддержали маму-одиночку из Губкина. Она осталась без поддержки близких, но получила нашу помощь.

Также помогаем благоустраивать социальные объекты. Традиционно весной проводим субботники в «Лесной сказке» и на базе отдыха «Вместе Парк», накануне Дня Победы приводим в порядок памятники и братские могилы.

— Ребята сами выступают с инициативами или Вы их как-то стимулируете?

— Как показывает мой опыт, человек с активной позицией проявляет себя ещё в школе. С возрастом желание реализовать свои задумки только растет. Одни находят себя в спорте, другие — в совете молодежи.

Конечно, новичкам, которые только влились в команду, поначалу нужна помощь и поддержка. Со временем они и сами предлагают интересные проекты и акции.

— Трудно ли совмещать работу с деятельностью в совете?

— Сколько себя помню, всегда участвовал в спортивной и общественной жизни. К тому же я не один: у нас отличная команда. Самых активных с этого года решили поощрять не только накануне Нового года - будем подводить итоги каждые шесть месяцев. Ко Дню молодежи заслуженные награды получили 23 человека.

— Остается ли время на увлечения?

— Конечно. Увлекаюсь туризмом. Как педагог дополнительного образования комплекса «Перспектива» веду занятия на «Станции юных туристов». В этом году инициировал проект в конкурсе «Вместе! С моим городом», и станция получила грант. На эти средства приобретем высокотехнологичное оборудование для проведения соревнований по спортивному ориентированию, чтобы ребята могли продуктивно заниматься, выступать на региональных соревнованиях и показывать достойные результаты.

Будь в курсе

День советской молодёжи учредили в СССР в 1958 году. В России праздник тех, кому от 14 до 35 лет, отмечали 27 июня. С этого года по распоряжению главы государства День молодёжи перенесли на выходной день — последнюю субботу июня.

Беседовала Наталья Хаустова