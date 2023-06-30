Отселенные жители Шебекинского горокруга до 1 августа не будут платить коммуналку

До 1 августа строители планирую выполнить все главные восстановительные работы в пострадавших от обстрелов ВСУ квартирах и домах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские власти приняли решение о том, что до 1 августа отселенным жителям Шебекинского городского округа не будет начисляться квартплата. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Это коснется жителей города Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского.

- С 1 июня квартплата не начисляется, мы понимаем, что восстановление жилья еще продлится достаточно продолжительное время, я сейчас говорю о том, что ставлю задачу, чтобы периметр жилых помещений, кровля и окна должны быть установлены к 1 августа. Поэтому принимаем решение: квартплата не будет начисляться до 1 августа, - отметил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что до 1 августа строители планирую выполнить все главные восстановительные работы в пострадавших от обстрелов ВСУ квартирах и домах. В течение месяца должны будут полностью закрыть тепловой контур кровли и окон.

- У кого дома и квартиры разрушены, будут находиться там, где находятся сейчас, на ПВР или у своих родственников и знакомых, и мы будем стараться максимально быстро довести восстановительные работы до конца, то есть построить дома в ИЖС, построить многоквартирные дома – такая задача стоит до конца 2023 года, денежные средства на это у нас есть, - заявил Гладков.

Напомним, по поручению главы Белгородской области специальные комиссии из всех муниципалитетов региона в течение трех дней провели полное обследование жилищного фонда: 284 многоквартирных и более 5 тысяч частных домовладений. Более 450 специалистов зафиксировали наличие или отсутствие каких-либо повреждений. По итогу комплексной оценки комиссия дала рекомендации по возможности или невозможности восстановления жилья.

Сейчас на восстановлении Шебекинского округа задействовано порядка 60 строительных организаций. В Шебекино из более 1200 поврежденных объектов жилфонда и социальной инфраструктуры уже восстановлены 3 многоквартирных дома и 38 частных домов. Еще 118 объектов находятся в работе. Помимо этого, уже приступили к сносу объектов, которые не подлежат восстановлению.