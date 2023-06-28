Губернатор вручил ключи от новой техники белгородским пожарным и спасателям

На приобретение техники было выделено более 81 миллиона рублей из федерального и порядка 18 миллионов из регионального бюджетов.

Сегодня ключи от новой техники пожарным и спасателям Белгородской области вручил губернатор Вячеслав Гладков. На вооружение подразделений ГУ МЧС России по Белгородской области поступило 11 единиц транспорта: 4 пожарных автоцистерны и мобильный комплекс специальной обработки на базе «КАМАЗ», а также автофургон для службы разминирования, снегоболотоход и 4 легковых оперативно-служебных автомобиля.

Глава региона отметил важность оснащения пожарно-спасательных подразделений современной техникой, подчеркнув, что это повышает их способность противостоять любым угрозам природного и техногенного характера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Новый транспорт оснащен современным аварийно-спасательным оборудованием, он предназначен для тушения пожаров и спасения людей, оказания помощи в ликвидации последствий ДТП, для специальной обработки в условиях радиационного и химического заражения, транспортировки взрывоопасных предметов, а также оказания помощи населению в иных чрезвычайных ситуациях. На приобретение техники было выделено более 81 миллиона рублей из федерального и порядка 18 миллионов из регионального бюджетов.

- Для нас крайне важно, чтобы вы работали очень эффективно, имели все самые современные средства для решения служебных задач. Укрепление материально-технической базы службы тем более необходимо, что с начала специальной военной операции вы работаете в крайне сложных условиях. Не только реагируете на многочисленные чрезвычайные происшествия, но и устраняете последствия вражеской агрессии. От лица всех белгородцев хочу выразить вам слова благодарности за высокий профессионализм, оперативность, умение четко действовать в экстремальных ситуациях, выдержку и бесстрашие перед лицом смертельной опасности. Спасибо вам за спасенные жизни белгородцев! - сказал Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Начальник ГУ МЧС России по Белгородской области генерал-майор внутренней службы Сергей Потапов поблагодарил главу региона за внимание и поддержку в вопросах развития и оснащения пожарно-спасательных подразделений.

Отметим, за первое полугодие 2023-го автопарк подразделений МЧС в регионе пополнился 30 транспортными средствами. Новые пожарные автоцистерны уже сегодня заступят на дежурство в пожарно-спасательные части городов Белгород, Короча и Шебекино. Легковые автомобили отправятся в Алексеевский, Валуйский, Губкинский и Новооскольский городские округа. Специализированная техника поступит на вооружение поисково-спасательной службы региона и специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области.