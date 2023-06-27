В металлургической отрасли региона - кадровые изменения

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Металлоинвест сообщает о назначении на руководящую должность Ильдара Искакова - на посту управляющего директора он сменил Александра Токаренко, который продолжит работу в Управляющей компании «Металлоинвест», где будет отвечать за проекты развития горнорудного сегмента.

- Благодарим Александра Валерьевича за проделанную работу. Под его руководством команда комбината выполнила важные задачи по внедрению улучшений в области охраны труда и промышленной безопасности, успешно реализовала производственную программу, повысила эффективность бизнес-процессов, - заявил генеральный директор холдинга, одного из ведущих производителей и поставщиков железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке и региональных производителей стали, Назим Эфендиев.

Ильдар Искаков зарекомендовал себя как профессионал, глубоко понимающий производство, инициативный руководитель, открытый для новых решений. Желаем Ильдару Фаритовичу успехов. Уверены, что он внесёт вклад в укрепление командного духа, повышение операционной эффективности и усиление позиций комбината как одного из ведущих мировых производителей высококачественной продукции для «зеленой» металлургии, - подчеркнул Эфендиев.

- Для меня огромная честь и высокая ответственность - работать на легендарном комбинате, - прокомментировал Ильдар Искаков. - 20 лет я посвятил металлургии и постараюсь придать новое вдохновение Лебединскому ГОКу. Основное внимание - обеспечению долгосрочной стабильности и устойчивости предприятия, развитию команд и реализации проектов перспективного развития.

Справка КП

Ильдар Искаков в 2002 году с отличием окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова по специальности «Металлургия черных металлов». В 2022 году получил степень Executive MBA в Стокгольмской школе экономики (SSE). С 2002 по 2020 годы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел трудовой путь от подручного сталевара до главного металлурга комбината. В 2020-2023 годах возглавлял комбинат Уральская Сталь.