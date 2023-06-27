Новинка от «Мираторга» для ценителей сбалансированного питания

Новое блюдо обладает нежной текстурой, плотной консистенцией.

«Мираторг» - один из крупнейших производителей основных видов мяса в России - начал выпуск охлажденных «сливочных» котлет из мяса птицы в рамках стратегии увеличения доли продукции в потребительской упаковке.

Агрохолдинг входит в десятку крупнейших производителей мяса птицы в России и реализует высокотехнологичное производство полного цикла: от растениеводства до мясопереработки. Выращивание птицы только на собственных кормах без использования генномодифицированных добавок и ускорителей роста обеспечивает высокую конкурентноспособность конечного продукта на рынке. А технологии переработки и соответствие высоким международным стандартам качества гарантируют потребителю широкий ассортимент вкусной и полезной продукции – от цельных цыплят до куриных котлет. При разработке новых продуктов холдинг ориентируется на современные тренды и предпочтения потребителей.

Котлеты из мяса птицы «Сливочные» без начинки – еще одна новинка для тех, кто ценит натуральность пищи, придерживается сбалансированного и правильного питания. Новое блюдо обладает нежной текстурой, плотной консистенцией.

Для удобства потребителей новый продукт калиброван по весу и величине.

В составе продукта – филе цыпленка , натуральные ингредиенты и специи , без усилителей вкуса. Настоящие сливки придают котлете характерный сливочный вкус и аромат, а золотистая хрустящая панировка отлично завершает внешний вид. Котлеты отлично сочетаются с любым гарниром, просты в приготовлении. Продукт калиброван по весу и величине, а высокотехнологичная упаковка гарантирует свежесть мяса в течение 10 суток при температуре хранения от 0 до 2 °С.

- Расширение ассортимента качественных и доступных продуктов является важной частью стратегии компании. Мы предлагаем простые в приготовлении охлажденные котлеты на любой вкус – от куриных без начинки, подходящих для детского питания, до пикантных мини-котлет с моцареллой или сытных биточков с картофелем. Разнообразный ассортимент полуфабрикатов - это классический пример решения проблемы быстрого и вкусного обеда, ужина. И, что немаловажно, по доступной цене, - подчеркнули в пресс-службе АПХ «Мираторг».