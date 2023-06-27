20 магазинов и четыре аптеки: белгородский Шебекино возвращается к нормальной жизни

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В белгородском Шебекино, который продолжительное время подвергался усиленной атаке ВСУ, возобновляют продуктовые магазины, аптеки, магазины стройматериалов и хозтоваров. Об этом в своем телеграм-канале написал глава округа Владимир Жданов.

- Список работающих торговых предприятий ежедневно пополняется. К сожалению, еще остаются проблемы с поставкой отдельных видов товаров – восстановление логистических цепочек тоже требует некоторого времени, - пояснил чиновник.

Список работающих магазинов по состоянию на утро 27 июня:

«Айсберг» - ул. Шумилова, д. 22, ул. Белгородская, д. 2, ул. Ленина, д. 86, ул. Луговая, д. 1, ул. Петровского, д. 5;

магазин «Магнит» - ул. Октябрьская, д. 11;

магазин «Валерия» - ул. Октябрьская, д. 90;

магазин «Северный» - ул. 100 Стрелковой дивизии, д. 11;

магазин «Продукты» - ул. 100 Стрелковой дивизии, д. 3;

магазин «Продукты» - ул. Железнодорожная, д. 12;

магазин «Мини-маркет» - ул. Ржевское шоссе, д. 15;

магазин «На Зеленой» - ул. Дорожников;

аптека «Фарма» - ул. Ленина, д. 90, ул. Шумилова, д. 22, ул. Петровского, д. 1;

аптека - ул. Котовского;

магазин «Хрусталь Белогорья» - ул. Петровского, 8а;

магазин «Шаклин» - ул. Ленина, д. 31а;

павильон «Овощи, фрукты» - ул. Петровского, д. 10, пер. Рабочий, д. 1;

магазин «Сторс» - ул. Ржевское шоссе, д. 15;

магазин «Строитель» - ул. Ржевское шоссе, д. 15б;

магазин «Ре-монт» - ул. Ленина, д. 66а;

магазин «Мир света»- ул. Чкалова, д.28а.

Для предпринимателей сферы потребительского рынка, чей объект пострадал или был испорчен товар за период отсутствия возможности доступа к нему, действует «горячая линия» отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей - +7(904) 080 87 55. Можно заполнить анкету и направить ее на электронный адрес sheb_zpp@mail.ru.