В школах белгородского приграничья новый учебный год начнется на дистанте

В 20-километровой близости к госгранице школьники продолжат учиться дистанционно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области министр образования региона Андрей Милехин доложил губернатору о работе по подготовке к новому учебному году. По словам чиновника, вопрос активно обсуждается с педагогами и родителями. Будет составлен опросник, чтобы понять, сохранять дистант или нет.

Помимо этого, начала работать горячая линия по сбору предложений и обсуждений форматов обучения в предстоящем учебном году. Позвонить можно по телефону: 32-94-06.

Для переходя на очное обучение учитываются такие факторы, как инфраструктура, расстояние до границы, наличие и состояние укрытий, близость к административным и энергетическим объектам, которые могут стать целью атак.

Так, уже сейчас ясно, что в 20-километровой близости к границе школьники останутся на дистанте. Однако власти рассматривают возможность подвоза учеников вглубь региона. Также для девяти приграничных муниципалитетов и Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов рассматривается вариант совмещения очного и дистанционного формата, а также самоподготовки.

- Рассмотрим усиление оконного контура здания. Совместно с МЧС разработаем алгоритм поведения в сложных ситуациях. В августе проведем обучение педагогических коллективов. За родителями остается итоговый выбор формата обучения их ребенка,- подчеркнул Милехин.