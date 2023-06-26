На предприятиях горной промышленности региона повышают заработную плату

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В 2023 году повышение доходов сотрудников составит 10%, сообщает Металлоинвест. В результате фонд оплаты труда (с учетом отчислений) в горно-металлургическом холдинге в текущем году увеличится на 2,1 миллиарда рублей.

Сообщается, что в зависимости от предприятия, в рамках летнего повышения, 3-5% увеличения будет приходиться на обеспечение гарантированного роста заработных плат, оставшиеся 1-3% – на выравнивание доходов между различными должностями и специальностями. С 1 июня заработная плата вырастет у сотрудников рабочих специальностей, с 1 июля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. - В этом году, несмотря на объективно сложную и непредсказуемую рыночную ситуацию, вновь, как и в предыдущие три года, дважды пройдет повышение заработных плат, – заявил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. – Особое внимание при индексации уделяем выравниванию доходов и повышению зарплат низкооплачиваемых категорий персонала и рабочих должностей с высоким уровнем текучести. Наша цель остается неизменной – лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников. Напомним, в 2022 году суммарное повышение средней зарплаты коллектива по итогам года составило около 8%. Всего за 2020-2022 годы рост среднемесячной заработной платы, в зависимости от предприятия, составил около 20%. С 2008 года действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий холдинга социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников. Сотрудникам предоставлен один из самых достойных социальных пакетов в отрасли. Реализуется широкий спектр программ для работников, членов их семей и бывших сотрудников. В 2022 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,1 миллиарда рублей.