В Белгородском районе и Шебекинском округе с сегодняшнего дня прекращено движение

Сегодня с 18:00 до 6:00 27 июня 2023 года будет полностью прекращено движение на части дорог в Шебекинском городском округе и Белгородском районе Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщатся в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, сегодня с 18:00 до 6:00 27 июня 2023 года будет полностью прекращено движение на части дорог в Шебекинском городском округе и Белгородском районе.

Публикуем список участков автодорог, где вводится временное прекращение движения, а также стоянка транспортных средств.

- Белгород – Шебекино – Волоконовка, от села Ржавец до Вознесеновки,

- Шебекино – Короча, от Дмитриевки до Вознесеновки,

- Шебекино – Неклюдово – Алексеевка, от поворота на Крапивное до Шебекино,

- Крым - Ясные Зори – Архангельское, от села Черемошное до въезда в Новую Таволжанку.

Как сообщалось ранее на сайте WWW.BEL.KP.RU, решением оперативного штаба в Белгородской области усилили контроль за въездом Эта работа проводится силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны. С18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.