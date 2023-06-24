В Белгородском районе и Шебекинском округе с сегодняшнего дня прекращено движение

Сегодня с 18:00 до 6:00 27 июня 2023 года будет полностью прекращено движение на части дорог в Шебекинском городском округе и Белгородском районе
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Как сообщатся в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, сегодня с 18:00 до 6:00 27 июня 2023 года будет полностью прекращено движение на части дорог в Шебекинском городском округе и Белгородском районе.
Публикуем список участков автодорог, где вводится временное прекращение движения, а также стоянка транспортных средств.
- Белгород – Шебекино – Волоконовка, от села Ржавец до Вознесеновки,
- Шебекино – Короча, от Дмитриевки до Вознесеновки,
- Шебекино – Неклюдово – Алексеевка, от поворота на Крапивное до Шебекино,
- Крым - Ясные Зори – Архангельское, от села Черемошное до въезда в Новую Таволжанку.
Как сообщалось ранее на сайте WWW.BEL.KP.RU, решением оперативного штаба в Белгородской области усилили контроль за въездом Эта работа проводится силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны. С18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.