Гладков: «На всей территории Белгородской области усилят контроль за въездом»

На всей территории Белгородской области усилят контроль за въездом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По поручению президента России Владимира Путина в Белгородской области состоялось заседание оперативного штаба. Губернатор региона Вячеслав Гладков выслушал доклады силовых структур, расположенных на территории области. По заявлению главы региона, ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объеме.

О принятых на оперштабе решениях сообщил Вячеслав Гладков.

- Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны. Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей, - заявил губернатор.

Помимо этого, глава региона сообщил, что формат проведения выпускных в школах сохранится, как определили ранее – мероприятия должны пройти в течение светового дня, без ночных продолжений и встречи рассвета.

- Самое главное, дорогие друзья, мы все — силовые структуры, органы государственной и муниципальной власти — находимся на своих рабочих местах. Любое изменение, как и всегда, буду до вас доводить. Те решения, которые касаются жителей Белгородской области, незамедлительно будут доводиться до всех, - подчеркнул Гладков.