Потерявшие из-за обстрелов дома жители белгородского приграничья смогут выбрать жилье с большей площадью

С конкретным домом или квартирой определились 956 белгородцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жители Белгородской области, потерявшие свои дома во время обстрелов ВСУ, смогут воспользоваться новой схемой при выборе новых квартир. Теперь появилась возможность увелись свои квадратные метры, доплатив за них. Об этом на очередном брифинге рассказала министр строительства региона Оксана Козлитина.

- Предусмотрели такую возможность, и в постановление от 17 февраля 2023 года № 82-пп внесены изменения. Теперь оно дополняется вторым видом компенсации - в форме выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, желающим получить жилое помещение площадью, превышающей площадь принадлежащего им по праву собственности жилого помещения путём осуществления доплаты за счет собственных средств. Напомню, стоимость одного квадратного метра утверждена на 1 квартал 2023 года Министерством строительства и ЖКХ РФ и составляет 87 179 рублей, - пояснила глава областного Минстроя.

Размер компенсации рассчитывается по среднерыночной стоимости квадратного метра жилья в Белгородской области. Средства компенсации перечисляются на специальный счет, открытый в кредитной организации. При этом жилые помещения должны быть расположены на территории Белгородской области и приобретаться на первичном рынке у юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей.

Самостоятельно приобрести квартиру на средства компенсации можно в течение шести месяцев со дня перечисления выплаты на специальный счет заявителя. Чтобы использовать компенсацию в денежной форме, заявителю необходимо подать в Министерство строительства Белгородской области договор участия в долевом строительстве, зарегистрированный Росреестром, или договор купли-продажи, на основании которого зарегистрировано право собственности заявителя в ЕГРН, а также все необходимые документы. После чего средства спишутся со спецсчета заявителя.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в постановлении Правительства Белгородской области от 19 июня 2023 года № 329-пп.

Во время брифинга Оксана Козлитина также рассказал, что на сегодняшний день уведомления получили 1476 жителей приграничья. Свое согласие на предоставление жилья предоставили 1371 собственника. А с конкретным домом или квартирой определились 956 белгородцев. На этой неделе вручено еще 12 ключей от жилых помещений и на сегодняшний день – уже 89 собственников заселены в новые квартиры.

- Работа продолжается, проводим конкурсные процедуры, рассматриваем возникающие вопросы. Подходит 1 июля, и мы надеемся, что введение нового вида компенсации поможет людям определиться с выбором нового жилья, - отметила Оксана Козлитина.

Напомним, что с февраля 2023 года в регионе приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших своё жильё после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. Решением Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.