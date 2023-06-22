13 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 21 июня 2023

В Шебекинском горокруге на территорию села Новой Таволжанки прилетели восемь минометных снарядов. Поврежден один частный дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 21 июня.

Самая напряженная обстановка была в Грайворонском городском округе. Из миномета обстреляли села Сподарюшино и Козинку – зафиксировано 19 и четыре прилета соответственно. По окраине хутора Понуры выпущено десять артиллерийских снарядов, по селу Глотово – один минометный. В Белгородском районе из артиллерии обстреляны село Журавлевка и хутор Нехотеевка (по четыре прилета). По селу Щетиновке выпущены шесть артиллерийских снарядов. Кроме того, противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. Под обстрел попало село Наумовка (шесть прилетов, повреждена ЛЭП).

В Шебекинском горокруге на территорию села Новой Таволжанки прилетели восемь минометных снарядов. Поврежден один частный дом. На село Нехотеевку сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Из артиллерии обстреляли хутор Марьино (три прилета). В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущены пять минометных снарядов, по хутору Старому – три. С БПЛА сброшены две гранаты.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, десять населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 20 июня.