«От сердца к сердцу»: белгородские росгвардейцы пополнили банк крови почти на 15 литров

Полковник Алексей Арбузов - постоянный участник донорских акций.

Росгвардейцы сдают кровь на постоянной основе. Строгий медицинский контроль при отборе кандидатов на службу и физическая подготовка сотрудников ведомства делают их особенно ценными донорами.

Впервые ведомственная акция «От сердца к сердцу» прошла в Центральном округе Росгвардии в апреле 2020 года. Тогда из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови. Сегодня акция проводится и в других регионах, постоянно увеличивая количество участников. Ее поддержали уже более 50 тысяч росгвардейцев со всей страны.

Во Всемирный день донора более 30 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Белгородской пополнили банк крови почти на 15 литров. Личный состав подразделений активно участвует в подобных мероприятиях, осознавая важность и значимость донорского движения.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Мы принимаем участие не только в своей ведомственной акции, но и с удовольствием откликаемся на просьбы взаимодействующих органов. Так, в Международный День защиты детей сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в благотворительной донорской акции «Сдай кровь! Спаси жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП». А в марте сдавали кровь в рамках акции «Белгород. Свои всегда рядом!», которую проводило Министерство по делам молодежи, - отметил постоянный участник донорских акций заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов.

Многие военнослужащие и сотрудники ведомства имеют звание «Почетный донор России». На сегодняшний день в регионе их 16 человек. К примеру, сотрудник белгородского ОМОН «Острог» Росгвардии старший прапорщик полиции Геннадий В. Он Почетный донор со стажем, участвует в донациях почти 30 лет, практически с момента начала службы в отряде. Участник боевых действий, он как никто знает, как важна донорская кровь.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Так у нас есть возможность помочь большему количеству людей. Нам очень приятно, что наши ребята из Росгвардии стоят не только на страже мира и спокойствия, но и на страже здоровья, отдавая часть себя во имя жизни других, - подчеркнул Алексей Арбузов.