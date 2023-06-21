Стала известна программа мероприятий на 24 – 25 июня в рамках «Белгородского лета»

Мероприятия развернутся на различных площадках Белгорода. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Мероприятия развернутся на различных площадках Белгорода - в парке Победы, на Белгородском Арбате, в парке «Котофей», на Театральном проезде. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.

У кафе «Алиса в стране чудес» активности начинаются с 18:00. Детей порадуют анимационные программы, подвижные игры и спектакли. Здесь также будут угощать мороженым. У кинотеатра «Победа» с 18:00 можно будет сдать ГТО и поиграть в настольные игры. У пергол на Белгородском Арбате пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Здесь также организуют выставки картин, будет работать книгообмен. А на Театральном проезде развернется фотосушка.

В парке «Котофей» с 18:00 стартуют активные и настольные игры, концертные программы. Будет работать веревочный городок и здесь же можно будет обучиться игре в шахматы. В 17:00 оживится локация у рояля на Везелке. В субботу здесь выступят артисты белгородской филармонии, а в воскресенье преподаватель детской музыкальной школы №4 Антон Андрющенко.

В субботу на сцене парка Победы в 18:00 выступит Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии. В это же время в воскресенье пройдет конкурс талантов. Традиционная элегантная дискотека в выходные начнется в 19:00.

На понтонной сцене парка Победы в 20:00 выступят кавер-группы в рамках проекта «Везелка. Живой звук – 2023». В субботу коллективы «Состав» и «Wave», в воскресенье – «Жду ответа» и «Re cover». На экране на набережной Везелки с 12:00 можно будет посмотреть КВН, а с 14:15 комедии: в субботу – «Двенадцать стульев», в воскресенье – «Золотой теленок».