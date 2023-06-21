Белгородские энергетики восстановили электричество большей части Шебекинского горокруга

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Специалисты «Белгородэнерго» восстановили электроснабжение большей части потребителей Шебекинского городского округа.

Массированные обстрелы гражданских объектов округа привели к значительным разрушениям коммунальной инфраструктуры. Только первого июня по округу было выпущено 850 снарядов.

Артиллерийским огнем враг целенаправленно уничтожал мощный энергоузел, обеспечивающий электричеством крупные промышленные предприятия и более 80 тысяч жителей округа. В огне пожаров горело оборудование. Достаточно сказать, что из 955 трансформаторных подстанций повреждены были 682.

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Несмотря на это, энергетики в кратчайшие сроки мобилизовали силы и средства для проведения масштабных аварийно-восстановительных работ. Уже 1 июня, в день самой мощной атаки на Шебекино, приступила к работе группировка быстрого развертывания. На помощь коллегам прибыли бригады из других регионов.

В итоге восстановлено 350 км линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения. Построен новый центр питания и 7,5 км линий. Работали быстро, внимательно и осторожно.

- Проделана колоссальная, серьезная работа. Энергетики с риском для жизни буквально сражались за каждую улицу, каждый дом, чтобы быстрее вернуть людям свет. Сегодня электроснабжение большей части Шебекинского округа восстановлено. Огромное спасибо жителям за терпение и понимание, а нашим сотрудникам за отличную работу! - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.