Татьяна Москалькова и Вячеслав Гладков обсудили помощь эвакуированным белгородцам

Основной акцент в переговорах был сделан на оказание помощи эвакуированным жителям белгородского приграничья. Фото: @ombudsmanrf.

Сегодня в рамках рабочего визита в Белгородскую область уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с губернатором Вячеславом Гладковым помощь белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Омбудсмен подчеркнула на своей странице с Telegram-канале, что «разговор получился очень продуктивным и честным». Основной акцент в переговорах был сделан на оказание помощи эвакуированным жителям белгородского приграничья в решении социальных и бытовых вопросов, обеспечение людей рабочими местами. Также затронули вопрос приема белгородских беженцев в других регионах, а также оказания помощи переселенцам, в частности, по выплатам и оплате ЖКХ на время отсутствия в домах.

Москалькова отметила, что визит в Белгородскую область символично совпал с Всемирным днем беженцев, учрежденным ООН в 2000 году для привлечения внимание к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома. Далее она также посетит и другие регионы, жители которых столкнулись с подобными проблемами.

- Губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей. Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы, - заявила Татьяна Москалькова.

В ходе своего визита в регион Татьяна Москалькова планирует лично посетить Шебекинский городской округ, а также пункты временного размещения в Белгородской области, где она проведет личный прием для находящихся в них белгородцев.