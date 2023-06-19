21 населенный пункт Белгородской области подвергся обстрелам со стороны Украины 18 июня 2023

Валуйки. Повреждены девять домов, пять из которых - многоквартирные (выбиты окна, посечены фасады) и три машины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 18 июня.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Валуйском городском округе. По Валуйкам были выпущены 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». Пострадали восемь человек. Ребенка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, три женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу. Еще три человека – двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно. Повреждены девять домов, пять из которых - многоквартирные (выбиты окна, посечены фасады) и три машины. В селе Новопетровке противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников. Повреждены две машины. Из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка (три прилета).

В Волоконовском районе зафиксировано 55 прилетов (миномет + артиллерия). По окраине села Тишанке выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старому – 18, по хутору Киселеву – восемь. В Шебекинском городском округе минометные снаряды приземлились на территории поселка Ленинского (11), села Терезовки (восемь), МАПП Шебекино (пять) и села Белянки (три). Из ствольной артиллерии обстреляны территория между селами Графовка и Безлюдовка (восемь прилетов) и село Муром (четыре).

В Грайворонском городском округе над селом Козинкой упали 15 минометных снарядов. Еще три снаряда - рядом с селом. Из гранатомета обстреляно село Сподарюшино (десять выстрелов). В Белгородском районе по селу Солнцевке выпущены семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковке – пять, по селу Наумовке – два. На окраине села Казачье-Рудченское Борисовскомго района приземлились пять минометных снарядов. В Краснояружском районе из миномета атакованы окраины сел Графовки и Демидовки – четыре и один прилет соответственно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 17 июня. Повреждены два корпуса сельхозпредприятия, две машины и ЛЭП.