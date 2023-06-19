После обстрелов в Шебекинском горокруге сильно повреждены 11 крупных предприятий

Идет активное восстановление Шебекино, чтобы вернуть мирных жителей к привычной жизни. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области сильно пострадали 11 крупных предприятий. Вопрос с дальнейшим трудоустройством жителей округа стоит очень непросто. Об этом сегодня во время оперативного совещания регионального правительства заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, идет активное восстановление Шебекино, чтобы вернуть мирных жителей к привычной жизни. Однако вернуться на прежние места работы удастся далеко не всем.

- У нас 11 предприятий очень сильно повреждены. Очень сильно. Крупных предприятий. Очень много предприятий из сферы услуг. Проблема с трудоустройством будет. Работу в этом направлении нужно усиливать, потому что если человек занят – это 90 % решения всех проблем, - заявил Гладков.

По докладу министра соцзащиты региона Елены Батановой, за текущую неделю в опросник по работе попали 700 человек. Почти 400 беженцев из Шебекинского округа устроились на работу. 318 человек уже оформлены, готовят документы 61 человек, а проходят переобучение – 18 шебекинцев.