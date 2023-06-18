19 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 17 июня 2023

На село Новопетровку сброшены три взрывных устройства с беспилотников. Повреждены две машины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 18 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 17 июня.

Чаще всего атаке подвергался Шебекинский городской округ. В результате минометного обстрела села Белянки (16 прилетов) повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. В поселке Калининском насчитали шесть снарядов, в селе Муром и хуторе Панков – по четыре, в поселке Ленинском, селе Новой Таволжанке и хуторе Мухине – по три.

В Волоконовском районе из миномета и артиллерии обстреляли хутор Старый и село Тишанку – 29 и семь прилетов соответственно. Повреждена ЛЭП. В Белгородском районе 17 артиллерийских снарядов упали на село Солнцевку, 11 – на село Красный Хутор, три – на село Наумовку, два – на село Журавлевку. В селе Щетиновке с БПЛА сбросили гранату.

В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда пришлись по селу Вериговке. На село Новопетровку сброшены три взрывных устройства с беспилотников. Повреждены две машины. Из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок Борисовского района (четыре прилета). В Грайворонском горокруге три минометных снаряда прилетели на окраину села Дроновки. Рядом с селом Безымено с БПЛА сбросили гранату.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, свыше 200 различных боеприпасов прилетели в 13 населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины 16 июня.