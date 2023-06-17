Свыше 200 различных боеприпасов прилетели в 13 населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины 16 июня

Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка (десять прилетов).⠀ Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 16 июня.

Самая напряженная обстановка зафиксирована в Краснояружском районе. Из гранатомета обстреляна окраина села Вязового – зафиксировано 50 выстрелов. Четыре артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловского. Один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовки и Графовки. В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда прилетели в МАПП Шебекино, 18 минометных – в село Белянку, три – в село Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка (десять прилетов).

Из миномета и гранатомета атакованы хутор Старый и село Коновалово Волоконовского района. На их территорию прилетели 34 и 14 снарядов соответственно. Атаке подверглось село Богун-Городок Борисовского района – насчитали 29 снарядов из гранатомета. Также противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. По селу Журавлевке Белгородского района пришлись 18 артиллерийских снарядов и одна граната с беспилотника. Десять минометных снарядов насчитали рядом с селом Сподарюшино Грайворонского городского округа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 15 июня.