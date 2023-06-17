С сегодняшнего дня белгородские коммунальщики помогают с уборкой Шебекино

На помощь с уборкой в соседний муниципалитет отправились коммунальщики из Белгорода. Фото: @v_v_demidov.

В Шебекинском городском округе активно ведутся работы по восстановлению после массированных обстрелов со стороны ВСУ. В городе уже частично подключен свет, восстановлено водоснабжение и газоснабжение. Постепенно налаживается связь.

Необходимо максимально быстро расчистить город от скопившегося бытового и строительного мусора. На помощь с уборкой в соседний муниципалитет отправились коммунальщики из Белгорода.

- Город долго был без электричества, не могли работать коммунальные службы. Скопилось много мусора - бытового, строительного. От застоявшегося бытового мусора город наполнен неприятным запахом - убирать надо быстро. Также нужно усиление в покосе травы. Поэтому договорились с главой Шебекинского горокруга Владимиром Николаевичем Ждановым, что направим наши бригады и технику, чтобы помочь как можно скорее привести Шебекино в порядок, - написал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник отметил, что сотрудники Белгорблагоустройства поддержали инициативу, никто не колебался, принимая решение помочь землякам. На территории Шебекино сегодня работает около 40 белгородских коммунальщиков и несколько единиц техники. Если возникнет необходимость, белгородские власти подключат дополнительные силы.

А шебекинские озеленители, в свою очередь, сегодня передали в областной центр около 13 тысяч цветов. Из-за обстрелов они не смогли высадить рассаду там, где планировали. Чтобы цветы не пропали, отдали их для украшения клумб Белгорода и Волоконовки.