Свыше 813 домов в белгородском Шебекино получили повреждения после обстрелов ВСУ

Сегодня,16 июня, здесь уже начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По предварительным подсчетам, различного уровня разрушения в Шебекино зафиксированы в 113 многоквартирных домах и более 700 частных домах. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Сегодня,16 июня, здесь уже начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Приступили и к восстановительным работам. По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался.

По словам Вячеслава Владимировича, работают энергетики и сотрудники водоканала. Электричество подали по улицам Шолохова, Есенина, Кооперативная, Лермонтова, Титова, Докучаева, Тенистая, Юбилейная, Циолковского, Чкалова, Шевченко, Ленина, Дзержинского, Железнодорожная, Фрунзе, Парковая, в микрорайонах «Северный», «Машзавод», «Логовое».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 466 домов разрушены в поселке Новая Таволжанка после атак со стороны Украины. И ВСУ повредили 115 домов в селе Соболевке.