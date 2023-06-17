В Белгороде горит кровля 19-ти этажного жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара 17 июня 2023

Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Сейчас, в 00:50, в Белгороде горит кровля жилого 19-ти этажного дома в районе Свято-Троицкого бульвара. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили мэр города Валентин Демидов и губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты, - уточнил глава региона.

По словам Валентина Валентиновича, жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние.

- Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей. Причины пожара пока неизвестны, - добавил градоначальник.

Как сообщили в МЧС региона, информация о пожаре поступила около 24:00. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей 1, 2, 4, 29 и специализированной пожарно-спасательной части.