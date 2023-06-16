Белгородские полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить 19-летнюю нетрезвую девушку на «Жигулях»

В соответствии с законом «О полиции» автоинспекторы применили служебное оружие. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Наряд ДПС, несший службу на улице Дорожная в Строителе Яковлевского городского округа, заметил «ВАЗ-2107» без номера. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. На неоднократные требования стражей порядка об остановке водитель не реагировал. «Жигули» на высокой скорости продолжили движение в направлении Томаровки.

Сотрудники полиции тремя нарядами дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб начали преследование беглеца. Пытаясь скрыться, водитель неоднократно нарушал ПДД, в том числе выезжал на встречную полосу и создавал угрозу безопасности других автолюбителей.

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В соответствии с законом «О полиции» автоинспекторы применили служебное оружие. Но даже после двух выстрелов в воздух водитель продолжил движение. Остановить его удалось лишь, прострелив колеса. За рулем находилась не имеющая прав 19-летняя девушка. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Выяснилось также, что машина принадлежит ее сверстнику - он находился рядом на пассажирском сидении.

Помимо зафиксированных в ходе преследования правонарушений, полицейские установили, что ранее автоледи не пропустила на пешеходном переходе семью, пересекавшую проезжую часть возле супермаркета в Строителе. Теперь любительнице быстрой езды придется заплатить множество штрафов. В отношении владельца машины составлен административный материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления).