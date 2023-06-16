ПМЭФ: соглашения для развития металлургической промышленности

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В частности, Металлоинвест и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заключили соглашение о взаимодействии.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор Компании Назим Эфендиев и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Документ предполагает развитие информационного обмена, научно-методической поддержки, научно-техническое сопровождение вопросов, представляющих взаимный интерес. Также стороны договорились о совместной разработке предложений по совершенствованию законодательства, относящегося к компетенции Ростехнадзора.

Для реализации Соглашения планируется создание совместных рабочих и экспертных групп, формирование плана мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах.

- Соглашение будет способствовать углублению сотрудничества, повышению уровня промышленной безопасности наших предприятий и решению амбициозных производственных задач, – подчеркнул Назим Эфендиев. – Мы рассчитываем на плодотворную совместную работу.

- Данное соглашение направлено на продолжение сотрудничества в области обеспечения безопасности в горной и металлургической промышленности, обсуждения изменений федеральных норм и правил в рамках научно-технического совета Ростехнадзора, а также на реализацию новых подходов контрольно-надзорной деятельности, консультирования и профессионального визита, – отметил Александр Трембицкий.