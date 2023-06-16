В Белгородской области будут разрабатывать беспилотные системы

В рамках инвестпроекта «Транспорт будущего» продолжит строительство комплекса промышленных объектов по разработке беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Договор о сотрудничестве заключили вице-губернатор Дмитрий Гладский и гендиректор компании «Транспорт будущего», которая входит в группу «ЭФКО», Юрий Козаренко. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

- «Транспорт будущего» – это разработчик гражданских беспилотных авиационных систем. На данный момент модельный ряд компании представлен двумя модификациями: аэротакси и грузовым 700 кг БАС. Приоритетные области применения грузовой БАС – это доставка грузов, эвакуация пострадавших при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, мониторинг и орошение сельскохозяйственных полей, – рассказал Юрий Козаренко.

В рамках инвестпроекта «Транспорт будущего» продолжит в Белгородской области строительство комплекса промышленных объектов по разработке БАС и их комплектующих. Также презентационный стенд Белгородской области на ПМЭФ-2023 посетил спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Почетному гостю рассказали о совместных планах региона и инвестора ООО «Транспорт будущего».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Белгородская область подписала соглашение с опытно-экспериментальным заводом «ВладМиВа» в рамках ПМЭФ-2023. Инвестор направит порядка 415 миллионов рублей на строительство Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии.