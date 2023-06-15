В Белгородской области будут развивать промышленный туризм

На ближайшие три года стороны договорились о совместной поддержке региональных и предпринимательских инициатив по развитию промышленного туризма в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На Белгородчине будут развивать промышленный туризм. 15 июня на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге состоялось подписание четырехстороннего соглашения между правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Университетом МИСИС.

На ближайшие три года стороны договорились о совместной поддержке региональных и предпринимательских инициатив по развитию промышленного туризма в регионе. Соглашение также предусматривает обмен опытом и лучшими практиками, создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов, организацию обучающих семинаров, проведение конкурсов для продвижения лучших практик по промышленному туризму в России.

- Белгородской области есть что показать с точки зрения промышленного туризма. Это в первую очередь металлургия, крупная компания «Металлоинвест», которая системно внедряет новые технологии в добыче и переработке железной руды на территории области, — сказал вице-губернатор региона Дмитрий Гладский.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Белгородская область в прошлом году уже принимала участие в акселераторе «Открытая промышленность» и разработала стратегию развития промтуризма. А сегодняшнее соглашение – продолжение политики открытости региональных предприятий.

- Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации предпринимательских инициатив в этой сфере. В том числе, в создании в Старом Осколе центра компетенций по промтуризму в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии, — подчеркнула Чупшева.

- Объединение усилий Правительства Белгородской области, Металлоинвеста, Агентства стратегических инициатив и Университета МИСИС в рамках подписанного соглашения будет способствовать ранней профнавигации школьников, росту интереса молодых людей к современным техническим специальностям, повышению престижа инженерных профессий, - заметила ректор МИСИС Алевтина Черникова.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня в выставочном центре «Экспофорум». В этом году в работе принимают участие более 17 тысяч гостей – это представители 130 стран.