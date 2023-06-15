Липецкая и Иркутская области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве регионов. Оно стало первым подписанным нашей делегацией соглашением на площадке ПМЭФ-2023. Соглашение предусматривает взаимодействие регионов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также расширение деловых контактов между субъектами МСП.

«Липецкая и Иркутская области – динамично развивающиеся регионы России с большим экономическим потенциалом. Мы готовы поделиться своими наработками в разных сферах, интересно перенять и опыт коллег. Уверен, что расширение взаимодействия будет способствовать развитию наших регионов», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Важное направление сотрудничества – развитие инновационной инфраструктуры. Игорь Артамонов и Игорь Кобзев договорились об обмене опытом в создании технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, центров прототипирования, в подготовке кадров для инновационной деятельности.

В планах губернаторов Липецкой и Иркутской областей – совместные стажировки и повышение квалификации управленческих кадров. Учитывая стремление обоих регионов развивать и следовать критериям устойчивого развития ESG, регионы планируют участвовать в реализации совместных программ, проектов, а также других мероприятиях в области охраны окружающей среды. И для Липецкой, и для Иркутской областей развитие ESG – важный пункт в стратегическом развитии.