«Даже магнитик не сняли»: жители Шебекино находят брошенные при эвакуации вещи на сайтах объявлений

Убегавшие от обстрелов шебекинцы брали с собой только самое необходимое - личные вещи и документы. Фото: Виталий СОЧКАН

В очереди на получение гуманитарной помощи беженцами из Шебекино в Белгороде услышал историю от одной из жительниц городка. Женщина рассказывала, что на сайте объявлений увидела фото своего холодильника, который остался у нее в квартире.

- Уезжали в спешке. Только начался обстрел, - рассказывает она. - В машину быстро погрузили только самое необходимое: личные вещи, документы. Разместились в одном из ПВР. А потом, через несколько дней, зашла на этот сайт и увидела наш холодильник: даже магнитик не сняли - так и продают.

История вызвала возмущение у многих в очереди. Даже не верилось. Как же так? Решил убедиться в реальности этих печальных новостей. Узнал, что силами Росгвардии, полиции, теробороны и частных охранных агентств в Шебекино налажена охрана магазинов, промышленных предприятий и личных домовладений. В составе одной из бригад я отправился в дневное патрулирование в оставшийся практически без населения город.

«В городе осталось не более двух тысяч жителей»

Выехали утром. Ребята представились Антоном и Николаем. Они работают в шебекинской охранной организации. Сами местные. Друзья с детства. И у одного, и у другого есть возможность уйти со службы и уехать в более безопасное место. Но для себя решили - остаться и помогать людям.

На скорости пролетев мимо установленных при въезде в Шебекино блокпостов, мы попали на опустевшие улицы.

- На сегодняшний момент здесь осталось не более полутора или двух тысяч мирного населения, - сказал Антон. - В основном живут на окраине. У многих нет возможности хоть каким то образом связаться с администрацией или командами, которые эвакуируют оставшихся жителей: света нет - разряжаются телефоны. Многие выходят из подвалов или укрытий только ночью или когда прекращаются обстрелы. Обычно начинают бить по Шебекино, начиная с 13 часов, затем в 15, а заканчивают в семь-восемь вечера. Нередко, правда, и ночью прилетает.

Фото: Виталий СОЧКАН

Иной раз, говорят ребята, создается впечатление, что бьют снарядами просто так, наугад:

- Лишь бы навести ужас, посеять панику. Пристреляны многие предприятия - по ним постоянно и долбят. Часто стреляют по складам с готовой продукцией лакокрасочного предприятия. Когда попадают, ужасный удушающий дым заволакивает весь город и окрестности. Дышать становится невозможно.

Однако основные попадания - по жилым кварталам. Накануне ночью ракета прилетела в многоэтажку по улице Железнодорожной. Целый пролет здания, с пятого по первый этажи, сложился практически полностью, не оставив дому надежды на восстановление. К счастью, никто из жильцов не пострадал: все были эвакуированы.

Фото: Виталий СОЧКАН

В городе нет ни одного военного объекта, техники и воинских подразделений. Только мирные жители.

«Тащат все, что можно обменять на водку и сигареты»

Затронули тему мародерства.

- Они есть, эти нелюди, - подтверждает Антон. - Вылезают в основном ночью. Работают и в одиночку, и целыми группами. Лазят в покинутые квартиры через открытые окна на первых этажах, выбивают двери. Берут все, что можно продать или обменять на водку и сигареты. Разбивают витрины магазинов. В первый день массированного обстрела Шебекино мародеры ограбили помещение скорой помощи, украли два комплекта дорогостоящего оборудования по 3 миллиона каждый.

На счету моих собеседников и их коллег уже с десяток мародеров, которых они вылавливают на месте преступлений и отправляют в полицию.

- Одного поймали в магазине бытовой техники, - рассказывает Антон. - Когда взяли, кричал, что зашел туда за водой. Смешно: тут отродясь воды не было, даже ребенок об этом знает. Клялся и божился, что больше никогда, что бес попутал. Сдали вызванному наряду полиции.

Среди мародеров встречались и «соседи» с Украины. Под покровом ночи они без зазрения совести вламывались в пустые магазины и квартиры и уносили продукты, воду, личные вещи и бытовую технику.

Фото: Виталий СОЧКАН

«Когда еще споем и спляшем…»

В центре Шебекино стоит большой торговый комплекс. Разбитые витрины. Ребята поправляют полиэтиленовую пленку, которую приклеили на окна продуктового магазина на первом этаже.

Заглянули внутрь. В помещении стоит затхлый запах порченных продуктов: на витринах лежат мясо, рыба, колбасы, сыры, молочка…

- Это уже все в мусорку, - говорит Николай. И кричит напарнику, - Антон, надо с хозяевами поговорить. Здесь остались хлеб, сигареты, консервы, вода. Людям раздадим.

Фото: Виталий СОЧКАН

И тут подъезжает автомобиль с местным жителем:

- Ребята, не знаете где воды купить?

Охранники подходят к своей машине, достают из багажника три полторашки с минералкой и несколько пачек сигарет:

- Вот, возьмите. Что есть.

У нашей машины останавливается другой автомобиль. Выходит мужчина. Представился: начальник охраны местного клуба. Сам состоит в казачьем подразделении «Шебекинская станица». Как и мои провожатые, осуществляет здесь охрану порядка.

- У нас при клубе был свой ансамбль, пели и танцевали. Вот сейчас надо забрать аппаратуру. Уже не знаю, когда будем выступать, - говорит он.

Трудно не только людям

Заезжаем во двор разбитой «Пятерочки». Крыша вскрыта снарядом - кругом разбросанные куски кровли и облицовки магазина. Проверили витражи, двери и замки. Все цело. Из двора дома к нам бегут две собаки.

Ребята достают из багажника пластмассовую крышку, которой в микроволновке накрывают тарелки с продуктами, и наливают в нее воду:

- Пейте, собачата. И вам, бедолагам, тяжело.

Фото: Виталий СОЧКАН

Видно, что питомцы еще недавно жили с хозяевами: на них ошейники. Дружелюбные псы буквально накидываются на воду и с жадностью начинают ее лакать. Пара минут - и чаша пуста.

Периодически поглядываем на чистое небо. «Птички» тут летают постоянно. И стоит им увидеть, что собираются люди, как через пару минут - обстрел. Решаем ехать дальше.

Посещаем еще несколько объектов. Заезжаем во двор жилого дома. Навстречу движется легковой автомобиль. По машине видно, что попала она под обстрел капитально: покореженные крылья, разбитые лобовое и заднее стекла. Внутри сидит семейная пара, салон забит личными вещами, за рулем - военный:

- Вот, помогаем. Вывозят люди, что могут. Езжайте к подъезду, там помочь надо.

«Выехали в чем были»

Вкатываемся во двор. Останавливаем машину, выходим, оставляем двери открытыми:

- На всякий случай. Если вдруг прилет, сможем быстро эвакуироваться, - поясняет Николай.

У подъезда стоят две женщины. Плачут. На пятом этаже - квартира одной из них, приехали за вещами:

- Я всю жизнь тут работала, теперь осталась ни с чем. Что я смогу вывезти? Все эти годы квартиру обустраивала. Вот вчера выехала в чем сейчас стою перед вами.

Стали подниматься все вместе на пятый этаж. Открыли квартиру. Быстро начали скидывать в тюки постельное белье, вещи, какие можно унести. Ребята-охранники помогли. Вынесли телевизор, несколько мешков с имуществом. Следом подъехал супруг одной из женщин. Быстро начал укладывать собранное в багажник.

Фото: Виталий СОЧКАН

Глянули на часы. Время приближалось к 13.00.

- Скоро начнется обстрел, - сказал Николай. - Надо еще успеть заглянуть в пару мест.

Садимся в патрульную машину и быстро движемся по маршруту. Ездят ребята по городу, не обращая внимания на знаки с ограничением скорости:

- Тут только так. Могут заметить сверху и начать обстреливать в любой момент.

На минуту тормозят у громадной воронки посреди дороги, которая появилась после вчерашней атаки «Ураганом».

Проезжаем по пустынным улицам Шебекино. Сегодняшняя визитка этого города - разбитые снарядами улицы, дымящиеся и выгоревшие дотла жилые дома…

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