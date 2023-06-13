В Белгородскую область прибыло 650 тонн гумпомощи из более чем 30 регионов РФ

Сегодня партия продуктов и одежды прибывает в областную столицу из Калужской и Свердловской областей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что областной центр продолжает прибывать гуманитарный груз из разных регионов России. Так, волонтеры уже разгрузили и рассортировали порядка 650 тонн гуманитарки из более чем 30 субъектов страны.

Сегодня партия продуктов и одежды прибывает в областную столицу из Калужской и Свердловской областей. А в прошедшие выходные Белгородская область получила помощь от Ставрополья - приехала полная фура фруктов. Из республик Ингушетия и Кабардино-Балкария пришли большие партии продовольственных товаров, воды и бытовой химии.

- Запорожская область тоже откликнулась, а ведь жителям региона сейчас очень непросто. Из Мелитополя в Белгород передали местную черешню и растительное масло. Конечно же, обратно машина поехала полной - загрузили ее шебекинскими макаронами, белгородским печеньем, сахаром, - поделился Валентин Демидов.

Отметим, с момента открытия пунктов выдачи гуманитарной помощи продуктовые наборы и наборы бытовой химии получили в ДС «Космос» около 14 тысяч человек и 7,3 тысяч человек в КЦ «Октябрь». На сегодняшний день пункты выдачи гуманитарной помощи в Белгороде работают также в Центре молодежных инициатив и ТЦ «5 звезд».