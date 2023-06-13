Команда белгородских энергетиков завоевала серебро в межфилиальных соревнованиях профмастерства

.

В Суздале завершились соревнования профмастерства среди энергетиков. Команда Белгородэнерго, которую представляли энергетики Старооскольских электрических сетей, стала серебряным призером состязаний.

В течение 4-х дней более 100 участников Межфилиального финала соревнований из 20-ти регионов России боролись за звание лучших по учету электроэнергии и оптимизации потерь.

Состязания состояли из нескольких этапов, на которых команды показывали свои знания в области охраны труда, выявляли факты неучтенного потребления электричества с помощью виртуального тренажера, на специальных стендах оценивали пригодность к работе и осуществляли замену счетчиков, производили монтаж шкафа устройства сбора и передачи данных.

Отдельным этапом профессиональных соревнований стала работа в реальных условиях – в населенных пунктах, которые обслуживает Суздальский РЭС. Участникам необходимо было установить факты незаконного энергопотребления.

В результате упорной борьбы первыми стали энергетики из Владимира, второе место у белгородцев, на третьей строчке – Смоленск.

- Команды продемонстрировали высокий профессиональный уровень, обменялись необходимым опытом, наработками в сфере снижения потерь электроэнергии. Поздравляю победителей! Уверен, что на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства работников блока реализации услуг филиалов ПАО «Россети», проведение которых запланировано в сентябре, команды наших энергокомпаний покажут достойные результаты, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.